Un bambino allo stadio per la prima volta, un papà orgoglioso e un video cliccato milioni di volte. Glenn Ryan, tifoso dell’Everton, ha immortalato suo figlio Freddie all’esordio sulle gradinate di Goodison Park, la casa dei ‘toffees’. Il bambino, con maglia d’ordinanza, mostra tutta la sua soddisfazione mentre contempla il ‘tempio’ per la prima volta dal vivo. “Ecco di che si tratta. Un momento per un padre orgoglioso. Il mio piccolo Freddie vede Goodison per la prima volta”, scrive Glenn Ryan. Il video non è sfuggito, tra gli altri, a Gary Lineker, un tempo leggenda dell’Everton e oggi star del calcio in versione televisiva. “Guardate il suo viso -scrive Lineker, tifosissimo del Leicester- Io avevo 7 anni: Leicester contro Manchester United con Best, Law e Charlton. Un momento che non dimenticherò mai”.

