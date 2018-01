Ora è ufficiale: il 27 gennaio, Apple entrerà nella tana di Samsung e aprirà il suo primo Apple Store in Corea del Sud.

Il nuovo Apple Store in Corea del Sud aprirà quindi a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang del 9 febbraio.

Lo store si trova nella lussuosa area dello shopping a Garosu-gil, nel distretto di Gangnam a Seoul. Il negozio sarà aperto sette giorni su sette e ospiterà varie sessioni Today organizzate da Apple. Ci sarà anche un Genius Bar per le riparazioni e l’assistenza ai clienti.

Si tratta anche del 500esimo Apple Store che viene aperto in tutto il mondo, includendo anche l’Apple Park Visitor Center. L’azienda sta promuovendo questa inaugurazione con una scritta colorata del testo in coreano “Nice to meet you“.

L’apertura avverrà il 27 gennaio alle ore 10 locali.