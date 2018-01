Secondo un nuovo report pubblicato da Canalys, il mercato globale degli speaker smart dovrebbe arrivare a 56.3 milioni di dispositivi spediti entro la fine del 2018.

Amazon e Google dovrebbero guidare la classifica dei maggiori produttori di speaker smart, grazie ai loro modelli Echo e Home, ma durante il 2018 ci saranno tante alternative proposte non solo da Apple (HomePod), ma anche da altre aziende.

Quello degli Stati Uniti resterà il mercato più importante per gli speaker smart, con un numero di dispositivi venduti pari a 38.4 milioni di unità. Al secondo posto dovrebbe esserci la Cina con 4.4 milioni di unità vendute.

Queste le parole di Canalys: “Il 2018 sarà l’anno che definirà una volta per tutte l’adozione degli speaker smart. Questa categoria di prodotto è cresciuta più rapidamente di qualsiasi altra nel mercato delle tecnologie consumer, ancora di più rispetto a prodotti dedicati alla realtà virtuale o alla realtà aumentata. E persino degli indossabili. Le possibilità di monetizzazione legate a questi speaker smart sono tante e non tutte legate all’hardware: aziende come Amazon e Google possono guadagnare tramite pubblicità discrete, pacchetti di sottoscrizioni a servizi, contenuti premium o altre soluzioni aziendali”.

Rimane da capire quale sarà l’impatto di Apple e del suo HomePod nel mercato degli speaker smart.