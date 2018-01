Siamo polemici? Un pochino, ma sempre critici e realisti! Parliamo di Apple, dei problemi che ha già dovuto affrontare in questo 2018 e…

Il 2018 è cominciato da soli 14 giorni e tra i bug dei processori e il caso delle password su MacOS, Apple ha già dovuto avere a che fare con non poche critiche. Le vendite non super convincenti di iPhone X peggioreranno davvero questa situazione? Parliamo di questo e molto, molto altro con l’intervento speciale di Andrea e Francesco.

