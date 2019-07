“Un altro trasferimento Ikea viene dichiarato illegittimo. Ikea è stata, infatti, condannata a riassegnare il dipendente presso lo store di Roma”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia l’avvocato Michelangelo Salvagni, che ha curato il ricorso. “Un altro duro colpo – rimarca – per il colosso svedese inferto dallo studio legale Salvagni che, per la seconda volta, ottiene l’annullamento in sede giudiziale del trasferimento di un lavoratore dalla sede romana a quella di Bologna. A seguito del ricorso d’urgenza promosso dal dipendente, padre di due bambini e fruitore dei permessi 104 per assistere il padre malato, il tribunale di Roma, con ordinanza dello scorso 29 luglio, ha confermato l’evanescenza (se non la pretestuosità) della selezione espletata da Ikea al fine di individuare le figure professionali inidonee ad accompagnare l’azienda nel processo di riorganizzazione denominato ‘Innovation for Growth’ che, lo scorso ottobre, ha interessato gli stores romani”.

