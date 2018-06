Ricordate l’intervista doppia che Le Iene hanno fatto a Cecilia e Ignazio, dove i due hanno parlato di posizioni e posti strani e lei ha confrontato le misure di Moser e Monte? Bene, in parte sarebbe taroccata, almeno secondo la Rodriguez.

Cecilia nega di aver mai fatto confronti sulle doti dei due ragazzi e parla di montaggio poco corretto de Le Iene.

“Mi sono molto, molto arrabbiata con Le Iene perché hanno montato le mie risposte con domande che non mi avevano fatto. Mai confronti sulle misure. – ha dichiarato Cecilia a Il Giorno – Forse ad alcune domande per eleganza, non avrei nemmeno dovuto rispondere. Quando mi hanno chiesto se a letto preferivo Ignazio a Francesco, cosa avrei dovuto rispondere? Certo che lo preferivo, altrimenti non avrei lasciato Francesco!”