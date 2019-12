Esattamente un anno fa Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno dichiarato che vorrebbero diventare genitori. I due però hanno aggiunto di non pensare ancora al matrimonio

“Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l’ora di creare una famiglia. In questo momento non stiamo pensando al matrimonio, ma un bimbo ci riempirebbe di felicità. Ma dove sta scritto che Ignazio mi sposerebbe tra sei mesi? Magari! Io invece sarei già pronta per un figlio. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto averne uno a 28 anni“.

Adesso però pare che le cose siano cambiate. Stando a quello che riporta Novella 2000 – durante un evento a Milano – Ignazio Moser avrebbe chiesto a Cecilia Rodriguez di sposarlo.

“Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dopo due anni d’amore hanno annunciato le nozze. Pare infatti che lui abbia fatto alla fidanzata la proposta ufficiale. In occasione della festa per i trent’anni di Demas Milano – come racconta il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nel nuovo numero del settimanale – Ignazio si è rivolto alla fidanzata con una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco: “Sì, ti sposo, ti voglio sposare”.

“Ma se non mi vuoi sposare!”, ha replicato infatti lei con ironia. E lui non è stato da meno: “Guarda che sei sempre stata tu quella che non mi voleva sposare”.”