In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Ignazio Moser ha detto che il libro di Giulia De Lellis lo incuriosisce, ma che non è il suo genere.

Questa risposta (che a me non pare affatto offensiva) ha fatto andare su tutte le furie molte Bimbe di Giulia. Ignazio Moser è stato costretto a fare una serie di storie dove chiedeva ai fan dell’ex corteggiatrice di calmarsi.

“Buongiorno. Prima delle polemiche inutili e delle stupidate. Volevo chiarire la mia risposta su Chi. Anche se non penso possa essere travisata perché è chiara. Quelle non sono letture che a me piacciono. Non sono romanzi che a me piacciono, quindi non vedo perché devo dirvi che a me questi libri piacciono. Il libro potrebbe incuriosirmi perché Giulia è una persona che conosco e che ho vissuto nel periodo in cui ha scritto il libro. Non è un tipo di libro che mi piace, ma non ho niente contro Giulia come persona. Non ho nemmeno niente assolutamente contro il libro di Giulia. Calmiamoci un po’ tutti, che vedo che siete troppo carichi sull’argomento.”