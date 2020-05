Ieri Pretty Girls ha compiuto 5 anni e sotto ad un post che celebrava l’evento, un utente di Twitter ha scritto:”Ricordate di come Iggy Azalea ha incolpato Britney per il flop di questo pezzo?”

La rapper ha subito risposto mettendo le cose in chiaro:”Vendere 100.000 copie nella prima settimana non è un flop in nessun universo. Tutto quello che io ho detto è che il suo team non le ha lasciare fare della promozione extra. E adesso c’è questa campagna del ‘Free Britney’. Quindi cosa dite adesso?”

Iggy Azalea, le lamentele del giugno 2015.

“A me sarebbe piaciuto molto esibirmi in tv più volte con questo pezzo. Anche perché l’inizio è stato buono, ma nel 2015 devi darti da fare per competere. È difficile spingere una canzone in vetta alla classifica senza una buona promozione in TV, con esibizioni eccetera. Ma sfortunatamente il singolo non è mio”.

In effetti Iggy 5 anni fa non ha mai fatto il nome di Britney, si è solo detta dispiaciuta di non aver potuto fare di più. A questo punto però sappiamo che i tweet erano rivolti al team della Spears.

Iggy Azalea clarifies misconception that she “blamed” Britney Spears for “Pretty Girls” underperforming back in 2015: “All I ever said was that her team wouldn’t let her do much extra promo.” pic.twitter.com/eM6DjX5ive — Pop Crave (@PopCrave) May 4, 2020