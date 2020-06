Nessun video musicale con il pancione, nemmeno un servizio fotografico per il baby shower o un’intervista per fare il grande annuncio della gravidanza, Iggy Azalea è rimasa in silenzio fino ad oggi. La rapper di Fancy poco fa su Instagram ha rivelato ai fan di essere diventata mamma. Iggy ha detto che non intende esporre il suo piccolo, ma che non poteva non dare questa meravigliosa notizia.

“Ho un figlio. Ho continuato ad aspettare il momento giusto per dire qualcosa, ma in realtà più passa il tempo e più mi rendo conto che mi sento ansiosa di condividere questa grande notizia con il mondo. Voglio mantenere la sua vita privata, ma volevo chiarire che non è un segreto e che lo amo oltre l’immaginabile”.

Congratulazioni a Iggy Azalea! Adesso la prossima è Katy Perry.

.@IggyAzalea reveals she gave birth to a son: “I want to keep his life private but wanted to make it clear he is not a secret & I love him beyond words.” pic.twitter.com/HiKIDYt9QC — Pop Crave (@PopCrave) June 10, 2020

prima cosa che vedo entrando su twitter: iggy azalea ha un figlio io dopo: sono troppo felice per lei and that’s what I call privacy😭 — elisa⁷ (@taehaunted) June 10, 2020