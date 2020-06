“Le Iene non dicono bugie e non stravolgono i fatti”. A scriverlo sono Le Iene sul sito della trasmissione, aprendo così un altro capitolo della querelle fra il programma e il professor Roberto Burioni. Dopo le dichiarazioni del virologo, che ieri – respingendo fortemente l’ipotesi di conflitto di interesse sollevata dalla trasmissione nella puntata del 9 giugno – aveva smentito che il professor Andrea Crisanti avesse accettato di avere un confronto con lui in trasmissione accusando il programma di non dire la verità, ora ‘Le Iene’ tornano sulla vicenda rinnovando l’invito al noto medico.

