Credo che la comunità scientifica non abbia mai assistito negli ultimi anni ad una serie di controversie, errori e ritrattazioni quali quelli che sono apparsi recentemente sulle pubblicazioni che descrivono la presunta attività terapeutica o profilattica della clorochina o di un suo derivato, l’idrossiclorochina, contro Covid-19 e il suo agente causale, SARS-CoV-2. Premetto che non sto qui a perorarne gli effetti per essere stato in passato coinvolto, insieme al collega ed amico Roberto Cauda, da un giovane e brillante ricercatore, come il dottor Andrea Savarino, in alcune ricerche e pubblicazioni sull’attività antivirale in vitro di questi composti. Non so, e credo non lo sappia né Savarino né alcun altro, se davvero la clorochina è attiva contro Covid-19, se il beneficio è piccolo e solo in alcuni soggetti, o se prevalgono gli effetti collaterali, talvolta gravi, di questo farmaco. Può pure essere che non lo sapremo mai, nonostante i tanti trials clinici in corso, se verrà presto a mancare (ce lo auguriamo, comunque) la materia prima, i pazienti, come sostengono molti eminenti clinici.

Quello che invece sappiamo è che su questa piccola e poco costosa molecola ha perso la faccia e forse anche parte della sua credibilità scientifica, una delle riviste mediche più prestigiose, The Lancet. Ha pubblicato giorni fa un lavoro i cui risultati sembravano chiaramente indicare che la clorochina non aveva dato alcuna prova di efficacia curativa del Covid-19, anzi, aveva mostrato effetti altamente indesiderati a livello cardiocircolatorio tali da sconsigliarne l’uso. Non ha aspettato un istante l’Oms a sospendere un importante trial clinico dell’idrossiclorochina (Solidarity) tranne poi a riprenderlo precipitosamente quando la rivista, sommersa dalle giuste critiche di tanti ricercatori sugli errori fatti nell’affidarsi ai dati, non verificabili, di una compagnia (Surgisphere), ne ha ritrattato il contenuto. Pessima peraltro questa figura dell’Oms: un’autorità internazionale non dovrebbe mai far dipendere le proprie scelte dai dati di un paper quale che sia l’autorevolezza della rivista che li ha pubblicati.

LEGGI anche: Idrossiclorochina, 140 medici contro Aifa. E Lancet ritira lo studio

E poi: perché i suoi ricercatori non si sono accorti delle numerose incongruenze del paper? Ormai l’Oms non mi sorprende più: da un enorme ritardo nel proclamare la pandemia ad una errata strategia iniziale di contenimento (identificare solo i malati, anche quando era ormai chiaro che parte magari minoritaria ma rilevante della trasmissione del virus era dovuto agli asintomatici) tranne poi, ma in ritardo, invocare “testing, testing and testing” per cercare di identificare e isolare tutti gli infetti. E qualche giorno fa, ne ha fatta un’altra: dice, un suo esponente, che è raro che un asintomatico trasmetta l’infezione, andando contro tutte le evidenze finora pubblicate, tranne poi ammettere che di questa materia si sa ancora poco. Perché parlarne, allora.

LEGGI anche: L’Oms, “Raro che asintomatico trasmetta coronavirus”. Ma per gli esperti italiani non è così

Ma anche un’altra prestigiosa rivista scientifica, il New England Journal of Medicine (NEJM), non pare seguire quella linea di austera serietà che l’ha sempre caratterizzata, talché è costume, fra gli addetti ai lavori, dire di una ricerca che, se l’ha pubblicata il NEJM, la cosa dev’essere vera. Non pare proprio così leggendo i dati appena pubblicati sulla mancanza di efficacia profilattica della idrossiclorochina nel contrastare l’insorgenza di Covid 19 in medici e operatori sanitari americani e canadesi, a contatto stretto con soggetti Covid-19, siano colleghi o familiari, quindi con elevata probabilità di infettarsi. Secondo gli autori, i soggetti che assumevano il farmaco e quelli che prendevano solo un placebo si sono ammalati nella stessa misura. Sembra chiarissimo che l’idrossiclorochina non funziona come profilassi se non fosse che, leggendo bene il paper, un dubbio rimane: non c’è prova certa che la malattia presa dai soggetti sotto studio sia causata proprio dal coronavirus e, infatti, gli stessi autori alla fine non escludono che la clorochina potrebbe essere efficace per quelli con diagnosi certa della malattia.

Ma perché è stato pubblicato un paper in cui i dati sono così poco conclusivi per la mancanza della diagnosi certa di Covid-19? Non me ne vogliano i clinici ma se non è possibile testare i soggetti per la presenza del virus, rimane incerto di che malattia di fatto si tratti anche se sintomi e segni sono pienamente compatibili. Strano che NEJM non ne abbia tenuto conto. Contava, evidentemente, uscire col paper al più presto possibile, dicendo che la clorochina è inattiva nella profilassi di Covid-19.

In realtà, questa storia della clorochina è un nefasto esempio dei danni dell’infodemia che sta accompagnando e forse sovrastando la pandemia: migliaia di papers, migliaia di articoli giornalistici, tesi preconcette, esperimenti non adeguatamente controllati si mescolano a credenze non basate su evidenze e a possibili pulsioni politiche tendenti a screditare chi la pensa diversamente.

Il tutto condito dall’irrefrenabile ansia di pubblicazione e primato personale che è parte inestinguibile dell’essere un ricercatore competitivo ma, quando eccede, sommerge e rende difficile distinguere il loglio dal grano. Tante persone di scienza hanno preso parte a questa sceneggiata, per partito preso o per amore di una “verità” che non fa parte della scienza che, come sosteneva Karl Popper, è e dev’essere per sua natura sempre verificabile e sconfessabile. Infine, quanto sta succedendo dimostra, direi inequivocabilmente, che gli scienziati, quando abbandonano il metodo che li distingue (e li protegge) e si buttano in politica e nell’infodemia sono pericolosi altrettanto, se non di più, dei politici e dei giornalisti.

*Membro dell’American Academy of Microbiology