Il virus

Ecco quello che sappiamo deldiffusosi nella provincia cinese dell’Hubei e che sta destando allarme in tutto il mondo.

Il virus, battezzato 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) è stato identificato per la prima volta a Wuhan l’anno scorso e si ritiene sia passato dagli animali agli esseri umani in un mercato ittico, Wuhan Huanan, ora chiuso, dove si vendeva anche carne di animali selvatici. Le autorità hanno confermato casi di trasmissione tra gli esseri umani. L’agente patogeno è un coronavirus, della famiglia dei virus a cui appartengono anche quello della Sars (la sindrome respiratoria acuta severa) e la Mers (la sindrome respiratoria del M.O.).

Le vittime e dove si sono registrati i casi

Finora Pechino ha confermato 17 vittime, tutte nella provincia dell’Hubei dove si registrano centinaia di casi. Altri casi per ora isolati sono stati registrati in diversi Paesi e territori: Hong Kong, Macao, Taiwan, Giappone, Thailandia (con quattro casi), Corea del Sud e Stati Uniti. I due casi sospetti a San Pietroburgo si sono rivelati un falso allarme.

Le città in quarantena

Wuhan (11 mln di abitanti) e la vicina città di Huanggang (7,5 mln) sono già in quarantena: treni e autobus bloccati, aerei a terra. Ezhou, un’altra città vicina, non opererà più, dalla notte di oggi, trasporti ferroviari.

Cure e sintomi

Molto comuni e simili a quelli di altri virus, febbre, raffreddore e difficoltà respiratorie. Non c’è vaccino, ci sono antivirali a livello sperimentale e a volte si somministra l’antibiotico, nel caso in cui si adombri la complicanza batterica.

Le vittime

Molti anziani, nessuno con meno di 48 anni e spesso con malattie preesistenti: Pechino ha diffuso l’identikit delle prime 17 vittime. Tutti tranne due dei 13 uomini e quattro donne deceduti avevano più di 60 anni. E 10 delle vittime avevano una condizione preesistente.Secondo la Commissione sanitaria centrale di Pechino, il più giovane aveva 48 anni e il più anziano 89. La gran parte soffriva di malattie come il morbo di Parkinson e il diabete.