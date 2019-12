La Storia infinita, parte 10, dopo un distacco durato mesi, un riavvicinamento e lo sclero con tanto di uscita di scena in lacrime, Ida Platano e Riccardo Guarnieri convoleranno a nozze.

Durante la registrazione di ieri del Trono Over, Riccardo ha spiegato che lui e Ida si sono rivisti in settimana e che hanno avuto “incontri ravvicinati”. La dama però è entrata dicendo di voler comunque chiudere con il compagno. Lui non si è dato per vinto, ha tirato fuori l’anello, si è messo in ginocchio e le ha chiesto di sposarlo. Colpo di scena CHOC alla corte di Kween Mary.

“Ecco come sono andate le cose: dopo la scorsa puntata Ida e Riccardo si mandano a quel paese e si lasciano male. Si sono sentiti però in settimana, lui le ha chiesto scusa domenica per telefono e le ha confessato di sentire che è la donna della sua vita, poi martedì si è presentato a casa di lei per chiarirsi ed è rimasto lì due giorni.

Maria fa entrare prima Ida che dice di voler chiudere con lui perché non prova più gli stessi sentimenti e si è raffreddata nei suoi confronti. – si legge su IlVicoloDelleNews – Scende il gelo in studio in quanto Maria non sa come comportarsi per quello che da lì a breve dovrebbe avvenire. Fa entrare Riccardo che appare subito molto dispiaciuto dalle parole di Ida, quasi non riesce a parlare per l’emozione e le lacrime. Non riesce a capire come lei se ne possa uscire ora in questo modo visto che in settimana si sono visti e ci sono stati degli avvicinamenti anche fisici tra loro.

La conduttrice lo sprona comunque a fare quello che aveva oggi deciso di fare: lui afferma di volerle comunque tentare tutte perché è veramente innamorato di lei, non vuole perderla per nessuna ragione e le chiede scusa per tutti gli errori fatti ed infine tira fuori l’anello e le chiede di sposarlo. Lei non risponde perché rimane attonita.

Maria allora chiede se vogliono ballare insieme e lei accetta così ballano stretti stretti sulle note di “E poi ti penti” di Alberto Urso e durante il ballo lui la prende in braccio e la porta dietro le quinte. La telecamera li ha seguiti fuori per un po’, si abbracciavano, ma poi la De Filippi ha deciso di staccare e lasciarli soli. Il pubblico parteggia per Riccardo, anche Gianni.”