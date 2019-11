Dopo infiniti tira e molla Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri il mese scorso hanno deciso di riprovarci. La lettera scritta dal cavaliere del Trono Over aveva fatto breccia nel cuore della dama. Adesso però le cose sono cambiate (ancora!).

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne Ida all’inizio si è rifiutata di entrare in studio. Dopo qualche minuto la donna ha trovato il coraggio, è entrata ed ha svelato che uno dei motivi di questa nuova rottura è che con Riccardo non ci sono stati rapporti intimi. La Platano ha poi rivelato di andare da uno psicologo per colpa del suo ex compagno e dopo questa confessione ha abbandonato lo studio in lacrime.

“Si passa ad Ida e Riccardo. Parte la musica per far entrare prima lei, ma lei non entra! Aspettano un altro minuto, riparte la musica ma lei niente. – si legge su Il Vicolo delle News – Si viene a sapere che è dietro le quinte che sta piangendo e per tale motivo non riesce ad entrare in studio. Fanno vedere quindi un RWM del dopo puntata scorsa, dove appare lei con Riccardo che litigano, lui molto arrabbiato ma nonostante ciò finisce che si baciano.

Quindi Maria fa entrare Riccardo che racconta di essere stato a Brescia nei giorni scorsi, le cose però non sono decollate affatto, tanto che pure lui si commuove ed inizia a piangere, per alcuni secondi non è riuscito nemmeno a parlare. Ida trova il coraggio ed entra a sua volta e iniziano a discutere.

Uno dei tanti motivi di litigio addotti oggi è che lui non riesce ancora ad avere rapporti intimi con lei, lui sostiene che il motivo è che non cerca solo un rapporto fisico con lei ma anche mentale e quindi vuole prima superare i problemi che hanno.Un’altra discussione sorge perché Ida è ancora amareggiata verso la famiglia di lui per un fatto avvenuto questa estate, quando a sua insaputa era scesa a Taranto portandosi dietro il figlio e la mamma di lui non le aveva aperto la porta.

Lui reputa che non si debba parlare di terze persone in ambito televisivo e lo ferisce come lei commenti la sua famiglia. Inoltre viene fuori che Ida va dallo psicologo perché soffre troppo per questa storia e lui sostiene che dopo ogni seduta lei lo chiama e aumenta la sua aggressività nei suoi confronti e la negatività sulla loro storia. Lei esce piangendo facendogli capire che se va dallo psicologo sostanzialmente è colpa sua. Da lì lo attaccano tutti, inclusa Valentina (quella storica) che lo invita ad andare a sua volta da un specialista visto che non ha fatto nulla verso Ida di concreto a parte la lettera.

Sulla lettera anche Ida aveva messo in dubbio che fosse farina del suo sacco e questo lo ha molto offeso. Ovviamente Roberta ci mette il carico dicendo che è grave non ci sia attrazione fisica e lui irritato le risponde che se ancora non ha capito, tra loro è stato solo sesso e niente altro, con Ida è diverso. Ida poi rientra e Maria chiede ad entrambi se stanno insieme e entrambi confermano che è finita tra loro!”