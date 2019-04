La scorsa settimana Gian Battista è stato cacciato da Uomini e Donne con l’accusa di aver aggredito una ragazza della produzione, Ida.

L’uomo su Facebook ha tentato di giustificarsi, ma non ne è uscito benissimo.

“Io non ho fatto nulla di ciò!! La ragazza? Bene, la verità è che non l’ho nemmeno sfiorata; tra l’altro peserà almeno 150/180 kg e sarebbe anche difficile spintonarla. – ha dichiarato Gian Battista – Io ho solo aperto la porta per uscire a fumare e lei era dietro. E stata la vendetta di chi mi odia. Tenete presente che li ci sono telecamere e persone della sicurezza che erano fuori. Non mi hanno fatto entrare per non farmi parlare…..magari del video fatto in discoteca all’insaputa di Rocco; ove diceva delle cose… sulla Galgani inerenti alla trasmissione Tutto architettato nei minimi dettagli.

Adesso a parlare è proprio Ida, attraverso Uomini e Donne Magazine.

“Confermo tutto quello che ho dichiarato in studio. Lavoro da diversi anni nella produzione del programma e il mio comportamento è lo stesso per tutti gli ospiti, sia per le puntate del Trono Over che in quelle del Classico.

Il comportamento che ho avuto nei confronti del signor Gian Battista è lo stesso che ho per tutti gli altri. Capita molto spesso che ci siano ospiti che rimangono fuori a inizio puntata ed entrino nel momento in cui Maria affronta il tema della coppia. Ed è quello che è successo, come da prassi, per Anna e Gian Battista, ma avviene regolarmente anche con Gemma e Rocco. […] Inizia uno dei due a raccontare la propria versione della storia e poi entra l’altro.

Non faccio eccezioni per nessuno. Lavoro per tutti allo stesso modo”.