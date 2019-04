“Il libro ripercorre le caratteristiche che devono avere individui, società e gruppi di persone che decidono di uscire dall’ordine delle cose per imprimere una loro direzione, che per lo più deriva da un forte livello di motivazione o di insoddisfazione rispetto alle cose che vedono nella loro società, nella loro vita”. Così Massimiliano Magrini, managing partner di United Ventures, gestore italiano indipendente di Venture Capital specializzato in investimenti in società innovative nei settori del software e delle tecnologie digitali, spiega ad Adnkronos/Labitalia, gli obiettivi del suo libro ‘Fuori dal gregge. Il pensiero divergente che crea innovazione’, che ha presentato oggi a Roma, nel corso dell’evento ‘The divergent thinking at the origins of innovation’, promosso dal fondo di investimento PiCampus.

