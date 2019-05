L’ingegnere che diventa un po’ più umanista e l’umanista che diventa un po’ più tecnologico. E’ quello che accadrà a Torino dal 24 al 30 giugno in occasione della prima edizione dell’Italian Tech Week (Itw), la settimana che riunirà sotto la Mole le eccellenze italiane ed europee impegnate nel settore dell’innovazione e della tecnologia. La settimana si svolgerà in una ventina di luoghi della città e coinvolgerà una cinquantina di aziende italiane e straniere in una 40 di eventi con un centinaio di testimonianze. Tra gli ospiti Fabiola Gianotti, dg del Cern e Daniel Ek, fondatore di Spotify intervistato da John Elkann.

