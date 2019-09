“L’intelligenza artificiale è come un neonato che ha bisogno di essere aiutato dai genitori per imparare una morale e comprendere quali delle sue azioni sono di buon senso”. Parole di Jacopo Mele, presidente di Fondazione Homo Ex Machina e influencer Prioritalia, uno dei docenti che interverranno alla Summer School-Scuola estiva di Alta formazione culturale dedicata a ‘La sfida umana nell’epoca della trasformazione digitale’, promossa da Fondazione Prioritalia con l’Istituto di studi superiori sulla donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Upra), in programma dal 19 al 21 settembre a Roma.

