Chi sostituirà Asia Argento ad X Factor? I nomi in lizza sono tanti, ma a quanto pare agli autori non andrebbero bene.

Dopo i discussi Elio e Arisa (che sarebbero stati dei grandi ritorni), qualcuno aveva fatto il nome di Sfera Ebbasta, ma anche lui è stato archiviato. Oggi, fra le pagine di TvBlog, abbiamo scoperto che pure un’icona dello spettacolo si era proposta di ricoprire il posto lasciato vuoto dalla Argento: sto parlando di Amanda Lear.

Gli autori, anche davanti ad un nome forte come quello di Amanda Lear, hanno temporeggiato rispondendo ‘no, grazie’, lasciando implicitamente intuire che un ritorno dell’Argento sarebbe tutt’altro che impossibile.

“Io, quando è stata eliminata Asia Argento per lo scandalo del ragazzino, mi sono proposta a X Factor – ha dichiarato Amanda Lear – Ho detto: ‘State tranquilli che io non pago minorenni, non mi interessano e tra l’ altro dargli 350mila euro come ha fatto Asia Argento sarebbe pura follia, al massimo 50 euro’. Mi hanno detto di no, peccato, sarebbe stato divertente. Io la tv l’ ho fatta e a volte la faccio ancora, ma fa veramente schifo, tanta volgarità e tanti opinionisti inutili. Le opinioni quelle le hanno tutti, è l’unica cosa che hanno tutti, i cretini come i geni. No, veramente la tv non si può guardare”.