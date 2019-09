“Psg top club”

Da “peggiore scelta per la nostra famiglia” a “miglior opzione per Mauro”. Wanda Nara fa retromarcia e cambia velocemente pensiero su Parigi, nuova casa calcistica del marito Mauro Icardi.

Se in un primo momento la showgirl argentina, in un’intervista rilasciata alla sorella Zaira per il programma tv ‘Morfi, todos a la mesa’, aveva espresso i suoi dubbi sulla capitale francese soprattutto per la gestione dei figli (“dovrò andare e venire tra Parigi e Milano”), adesso ecco la rettifica su Twitter: “Il Psg era la miglior opzione per Mauro e per quello la abbiamo accettata. Anche se sarà più impegnativa, è in assoluto un top club che rende orgogliosa la famiglia”. Icardi si è trasferito al club transalpino in prestito con diritto di riscatto, non è quindi del tutto escludere tra 12 mesi un rientro in Italia. D’altronde la stessa Wanda non ha di fatto chiuso le porte all’Inter: “Nessun divorzio, solo una pausa di riflessione”.