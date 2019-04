“Per Genoa-Inter? Tutte le partite sono occasioni importanti. La nostra sconfitta ha accorciato la classifica e bisogna fare dei risultati. Questa è la prima che andiamo ad affrontare e la dobbiamo far bene perché di là c’è una squadra allenata bene e che ha fatto bene nelle ultime partite. E’ uscita sconfitta a Udine ma in quella prima ha messo sotto quella che non ha perso da nessuno. Prandelli sta facendo vedere le sue qualità e quelle della rosa. Bisognerà combattere dal punto di vista fisico e del temperamento, prima ancora che tecnico. Icardi è convocato. Quello svolto da Marotta è stato un lavoro determinante, chi l’ha voluta mettere in contrapposizione vuol dare una lettura distorta alla cosa”. Lo ha annunciato il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida con il Genoa.

