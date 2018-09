Icardi si sblocca, Fiorentina ko

(Afp)

L’Inter conquista la sua prima vittoria in casa del campionato. Il match di San Siro contro la Fiorentina finisce 2-1 per la squadra di Spalletti. Dopo un primo tempo ricco di occasioni da rete la situazione si sblocca al 42′. All”ennesimo cross di Candreva Icardi reclama un fallo di mano di Vitor Hugo e l’arbitro Mazzoleni concede il rigore. Dal dischetto il capitano nerazzurro si sblocca segnando la sua prima rete della stagione. Nel secondo tempo arriva il pareggio dei viola con Chiesa. Ma la partita non è ancora finita. Segue la rete di D’Ambrosio che al 77′ firma con il sinistro il gol decisivo. I nerazzurri guadagnano così il loro terzo successo consecutivo tra Champions e campionato.