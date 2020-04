– Mauro Icardi non fa davvero nulla per farsi voler bene dai tifosi interisti. Anzi. L’attaccante argentino ha messo like su Instagram a un post polemico nei confronti del club nerazzurro, scatenando la reazione di centinaia di interisti, che non hanno perso occasione per insultare lui e la moglie-agente Wanda Nara. Il post incriminato è stato pubblicato da Bojan Krkic: ricordando la semifinale di ritorno della Champions League 2010, poi vinta dall’Inter di Mourinho, l’attaccante spagnolo di origine serba è tornato a polemizzare per il fatto che un suo gol segnato al 92’ fu annullato per un fallo di mano di Yaya Touré commesso in precedenza.

Sotto una foto di quella partita (il Barcellona vinse 1-0 ma a qualificarsi per la finale fu l’Inter, che contro il Bayern Monaco completò il Triplete) Krkic scrive “AniVarsario”, insinuando che se ci fosse stato il Var quel gol sarebbe stato ritenuto regolare. Ed eccolo, sotto il post, il like di Maurito, in prestito al Paris Saint Germain dopo anni di amore (soprattutto all’inizio) e odio (nella parte finale della sua esperienza a Milano) con buona parte del pubblico interista. Di certo polemizzare sulla mancata remuntada del Barcellona, momento sacro per qualsiasi tifoso nerazzurro, non aiuta a riconciliare gli animi.