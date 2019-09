Foto con Navas e Rico

Non c’è pace per Icardi. L’ex attaccante dell’Inter, passato nelle ultime ore di calciomercato al Psg, non avrebbe infatti avuto un’accoglienza calorosa da parte dei due connazionali Di Maria e Paredes. Motivo? Secondo l’Equipe i due argentini sarebbero molto vicini a Lionel Messi, a sua volta amico di Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara.

D’altronde è noto che, per avere maggiori informazioni su Icardi e Wanda Nara, basti visitare i loro profilo Instagram, aggiornati con regolarità svizzera. E dai primi scatti parigini dell’attaccante argentino si può notare come sia spesso in compagnia degli altri due nuovi arrivi, Keylor Navas e Sergio Rico. Nessuna traccia invece degli argentini, segno di come l’ambientamento nello spogliatoio con la ‘vecchia guardia’ non sia proprio agevolissimo. Intanto però Tuchel ha bisogno dei suoi gol soprattutto in Champions (mercoledì arriva il Real Madrid), dove Neymar è squalificato mentre Cavani e Mbappe sono sempre fermi ai box.