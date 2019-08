“Sicuramente noi siamo molto fiduciosi di poter trovare una soluzione adeguata a quello che è il valore di Mauro Icardi e al rispetto che abbiamo nei suoi confronti per la professionalità che comunque ha sempre dimostrato”. L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si esprime così sulla situazione dell’ex capitano nerazzurro. Il Monaco può essere un’idea? “Di idee in questo momento ce ne sono diverse e aspettiamo. Stiamo avendo dei confronti. C’e collaborazione da tutte le parti per arrivare a una definizione entro lunedì” aggiunge Marotta dall’Hotel Sheraton di Milano.

Fonte