Icardi ieri sera è stato ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te insieme a sua moglie Wanda Nara e questo ha fatto davvero arrabbiare Ivana, la sorella del calciatore, che su Instagram ha iniziato ad inveire contro la cognata.

“Mamma mia…lì dovremmo essere seduti io, i miei fratelli e i miei genitori per sapere perché è stato permesso di mangiare la testa da una persona di questo genere a un bravo ragazzo, intelligente e che ha sempre avuto in mente la sua famiglia (prima di lei ovviamente). E la parte peggiore è che cerca di mostrare alla gente che ci tiene a questa famiglia, e cerca di far credere che pianga prima di iniziare a raccontare la storia, quando tutto ciò che gli interesse è stare di fronte alla telecamera“.

Il rapporto fra Ivana e Wanda è sempre stato conflittuale, solo qualche mese fa disse di lei:

“Di tutto quello che hanno detto quello che mi ha fatto ridere di più è stato che Mauro ottiene i contratti grazie a una persona che non ha fatto altro che rovinargli la carriera! Senza di lei, sarebbe diventato molto di più, non facciamo gli ingenui. E soprattutto. Non gli avrebbe rovinato l’immagine come ha fatto per tanti anni … sai cosa significa vedere insultare tuo fratello? No, voleva continuare a fatturare a spese dell’ex.

Povero mio fratello e le mie bellissime nipotine se ad un certo punto si separeranno … perché ovvio, sta per fare la stessa cosa che ha fatto con il primo e cioè nascondere le figlie, provocare, insultare… CHE BRAVA MADRE. E per favore, non dipingetemi come una sorellina gelosa. Non abbiamo mai avuto quel tipo di relazione con mio fratello, le sue amiche erano sempre mie amiche e sono diventata anche una confidente quando qualcosa andava storto .. SE PARLO È PERCHE’ IO SO, non per prendermi 5 minuti in un programma”.