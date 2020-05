L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è tornato a casa. Lo stesso bomber svedese ha ufficializzato il ritorno a casa postando una foto in cui osserva Milano, con una frase chiara: “Dio è tornato e veglia su di voi”. Ibra doveva svolgere la sua quarantena a Milanello ma il club rossonero ha chiesto e ottenuto una deroga effettuando due tamponi negli ultimi giorni per evitare la lunga quarantena al giocatore. I due test sono risultati negativi e Ibrahimovic ha potuto lasciare il centro sportivo e la quarantena che aveva iniziato lì ed è tornato a casa sua. L’attaccante dunque potrà allenarsi con i compagni dal prossimo lunedì, quando di fatto inizieranno gli allenamenti del Milan in gruppo e quelli di tutta la Serie A.

