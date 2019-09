BUENOS AIRES – “Zlatan Ibrahimovic vuole giocare con il Boca”. Non è un’indiscrezione di mercato, o la frase di una fonte anonima. Jorge Anrò, membro del consiglio di amministrazione del club argentino, lancia la bomba di mercato in prima persona. “Siamo in grado di portare lo svedese qui da noi. Siamo in un ottimo momento dal punto di vista finanziario, possiamo permetterci lussi del genere, come lo stipendio di Zlatan”. Una sorta di “effetto De Rossi” per il Boca, che si sente in grado di attirare vecchie stelle del calcio europeo. Il contratto di Ibra con i Galaxy scade nel 2020 e Mino Raiola potrebbe decidere di iniziare la trattativa con il club argentino.

Fonte