Nessuna autorizzazione ufficiale a saltare le lezioni

– Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai. Campione di livello assoluto nel rettangolo verde, ma personaggio dotato di un ego smisurato, che spesso e volentieri lo porta ad eccedere e andare oltre le righe. Ora l’attaccante svedese ne ha combinata un’altra delle sue in occasione dell’inaugurazione nella sua città natale, Malmoe, di una statua alta 3 metri che lo rappresenta, svelata nei pressi dello stadio. Ebbene, prima dell’evento in un tweet il 38enne attaccante dei Los Angeles Galaxy ha incoraggiato i fan – in particolare i giovani – a partecipare numerosi alla cerimonia, scrivendo: “Zlatan ha dato a tutti i bambini delle scuole di Malmoe il tempo libero per partecipare alla cerimonia”.

Un gesto di sua iniziativa, senza alcun riconoscimento ufficiale. Nonostante Ibrahimovic sia considerata una star assoluta in Svezia, “il suo messaggio non conta come una autorizzazione ufficiale a saltare le lezioni”, ha precisato Sara Wettergren del consiglio comunale di Malmoe, responsabile delle questioni scolastiche. “Coloro che scelgono di andare saranno considerati come se avessero marinato la scuola, lo stesso che avviene per coloro che prendono parte agli scioperi scolastici per il clima”, ha detto al quotidiano Sydsvenskan. Wettergren ha aggiunto che probabilmente i genitori non sarebbero “troppo turbati” per l’assenza dei figli da scuola per partecipare alla cerimonia.

Grande cornice di tifosi e ragazzi alla cerimonia

Molti alunni hanno aderito agli scioperi scolastici tenuti ogni venerdì nel tentativo di sollecitare ulteriori azioni sui cambiamenti climatici. Sono stati ispirati dall’attivista svedese per il clima l’adolescente Greta Thunberg, che ha iniziato uno sciopero scolastico solitario nell’agosto 2018 che da allora si è diffuso in tutto il mondo. La statua dell’ex attaccante di Inter e Manchester United, in effetti, è stata inaugurata con una grande cornice di tifosi e di ragazzi.