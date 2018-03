Ibra sbarca a Los Angeles, accoglienza da star

(Afp)

Accoglienza da star per Zlatan Ibrahimovic a Los Angeles. Il 36enne attaccante svedese, che si appresta ad iniziare una nuova avventura con i Galaxy, è sbarcato in California nella serata di ieri e ad attenderlo all’esterno dell’aeroporto c’erano centinaia di tifosi, che gli hanno dato il benvenuto con cori e applausi.

Ibra ha scattato selfie con la sciarpa dei Galaxy al collo e firmato autografi, prima di lasciare l’aeroporto a bordo di un furgone nero e dirigersi verso il suo hotel. L’attaccante sosterrà oggi stesso il primo allenamento con la sua nuova squadra e sarà poi presentato in conferenza. Il talento di Malmoe potrebbe esordire con la maglia dei Galaxy in un’occasione speciale, il primo derby in Mls con il Los Angeles Fc in programma domani.