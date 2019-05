L’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per due partite oltre ad una ammenda per condotta violenta durante una partita della Major League Soccer (Mls), come annunciato dalla federazione statunitense.

Il comitato disciplinare della Lega ha sanzionato l’attaccante dei LA Galaxy, colpevole di condotta violenta nelle ultime fasi della partita persa della sua squadra contro il New York City FC l’11 maggio. In un video pubblicato su YouTube dalla Mls, si vede l’attaccante che afferra per il collo il portiere avversario Sean Johnson, per poi cadere entrambi a terra. L’attaccante svedese, che è il capitano della squadra californiana, salterà le partite contro Colorado Rapids e Orlando City SC. Il 37enne bomber è entrato a far parte del club nel marzo 2018, arrivando dal Manchester United.

