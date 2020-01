ci spaventano. A volte sono buoni, convivono con noi e, in un certo senso, contribuiscono a mantenerci in buona salute. Poi ci sono quelli cattivi, che improvvisamente si svegliano e cambiano pelle, diventando aggressivi. Ma distinguere tra gli uni e gli altri è un obbligo per capirci qualcosa. Chi minaccia di più la nostra salute, un virus o un batterio? Entrambi nella stessa misura ma con modalità diverse. E’ questo è il tema dell’inchesta che verrà pubblicata domani su Salute, in allegato con Repubblica.

I batteri sono microrganismi dalle dimensioni variabili, da 0,2 a 30 micrometri (millesimo di millimetro). E ne esistono tanti. Alcuni vivono a spese di altri organismi, tra cui l’uomo a cui possono trasmettere malattie come peste, colera, lebbra, polmonite, tetano, difterite e tifo. Tutta roba che un secolo fa equivaleva a una condanna a morte. Poi, con l’arrivo degli antibiotici, la situazione è cambiata a favore nostro. Una vittoria rimasta tale fin quando questa classe di farmaci ha cominciato a perdere colpi. Con i batteri sempre più agguerriti a sviluppare resistenza agli antibiotici.Ma l’allarme del giorno non è conseguenza un coronavirus? L’epidemia attuale è seria, ma i batteri multiresistenti sono un problema con cui ci confrontiamo quotidianamente.

Eppure i virus continuano a far paura. Anche se piccolissimi, molto più dei batteri, con un diametro che oscilla tra i 20 e i 300 nanometri (un miliardesimo di metro). La storia si fa scientificamente raccontabile con l’avvento dei microscopi elettronici che hanno permesso di identificarli come responsabili di varie malattie contagiose. Anche di quelle che prima dei vaccini avevano mietuto milioni di vite. Chi dei nostri padri e nonni non ricorda l’ombra scura della poliomielite? Il genere era quello di un enterovirus che, una volta penetrato nel sistema nervoso, nel giro di poche ore distruggeva le cellule: gambe e braccia, perso il tono muscolare, diventavano flaccide. E nei casi più gravi era paralisi totale. Fu debellata solo negli anni ‘60.

Ma sul prossimo numero di Salute parleremo anche di come salvarsi la pelle dalle ustioni e di occhio pigro.