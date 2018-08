Chi sono i Vip invitati al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni?

Nonostante dell’evento si sappia quasi tutto (pure le due stiliste che vestiranno gli sposi), per quanto riguarda la lista delle celebrità ospiti a Noto sappiamo poco. L’unica certezza è che Fabio Rovazzi non ci sarà.

Fra gli invitati ufficiali ci sono Ilary Blasi e Francesco Totti (invitati dai Ferragnez su Instagram), ma anche Mika, Manuel Agnelli e Mara Maionchi (da X Factor).

Sembrerebbero esserci anche star dello sport come Bebe Vio, internazionali come Paris Hilton e Dua Lipa ed anche della moda come Chiara Biasi e Donatella Versace.

Attesi anche gli artisti della Newtopia di Fedez, come Matt & Bise, Greta Menchi, Riccardo Dose, Awed e Amedeo Preziosi.