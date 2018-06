Conclusa la prima serata dei Wind Music Awards 2018, premi su premi a Baglioni e dominio della trap.

Un palco, due serate, tantissimi artisti di successo: i Wind Music Awards sono uno dei festival più attesi in assoluto e la prima serata dell’edizione 2018, condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si è oramai conclusa: scopriamo quali sono gli artisti premiati!

Wind Music Awards: gli artisti vincitori della prima serata

A sbancare davvero è stato Claudio Baglioni, reduce dalla sua prima esperienza sanremese nelle vesti da conduttore, e che ha convinto la giuria portandosi a casa innumerevoli premi: Assomusica, Siae, Editori, Fimi, il premio Sanremo 2018 Rai, il premio Arena di Verona, WMA per il suo disco Al Centro e per la compilation Sanremo 2018.

Ma a farsi spazio fra i veterani della musica italiana sono stati gli esponenti della trap nostrana, fra tutti ovviamente i due pilastri Ghali e Sfera Ebbasta: 5 premi ciascuno. Cominciamo da Ghali: WMA per il suo disco Album e per Happy Days, Cara Italia, Habini e Ricchi Dentro. Per Sfera, invece, WMA per l’album Rockstar e per i singoli Rockstar, Tran Tran e Cupido, nonché il premio digital.

Per restare sulla scena hip hop, anche Gué Pequeno si porta a casa la bellezza di tre premi, in barba a J-Ax e Fedez, il duo sforna tormentoni che ha appena dato l’addio con un concerto a San Siro: per loro solo 1 premio per il singolo Sconosciuti da una vita.

Fra gli altri premiati anche Laura Pausini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, The Giornalisti, Takagi & Ketra e anche Thomas, il giovane cantante reduce da Amici 2017, che ha vinto un WMA per il suo disco Oggi più che mai.

La seconda serata dei Wind Music Awards 2018: dove vederla

L’appuntamento con la seconda serata è dunque al 12 giugno, quando l’Arena di Verona ospiterà altri grandi artisti. L’evento sarà nuovamente trasmesso in diretta su Ra1.

Ma non finisce qui! Il 23 giugno, infatti, è previsto un ulteriore appuntamento, sempre in prima serata su Rai1, dove verranno trasmessi tutti i momenti più belli ed emozionanti delle due serate, con alcune pillole tra cui interviste, retroscena, dietro le quinte e tanto altro, il tutto condotto da Federico Russo e Marica Pellegrinelli.

