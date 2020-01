Grammy Awards 2020: i vincitori degli Oscar della musica nella notte dedicata alla memoria di Kobe Bryant.

Non è stata un’edizione normale dei Grammy Awards quella del 2020. La cerimonia è stata vissuta sì sull’emozione del trionfo di una giovanissima, la superstar Billie Eilish. Ma la testa e il cuore di tutti i partecipanti erano rivolti a Kobe Bryant, la leggenda dell’NBA scomparsa tragicamente in un incidente in elicottero a poche ore dall’evento, proprio mentre si recava allo Staples Center, per anni la sua casa sportiva.

Tanta la commozione, ma tanta anche la musica che si è sentita nel corso della serata. Se la Eilish ha stravinto, la grande sconfitta è Lizzo, che su otto nomination è riuscita ad accaparrarsi solo tre premi. Ecco la lista di tutti i vincitori.

Grammy Awards 2020: i vincitori

Best Pop Solo Performance: Truth Hurts di Lizzo

Best Country Duo/Group Performance: Speechless di Dan + Shay

Best Comedy Album: Sticks & Stones di Dave Chappelle

Best Rap Album: Igor di Tyler, the Creator

Song of the Year: Bad Guy di Billie Eilish

Best Rap/Sung Performance: Higher di Dj Khaled feat. Nispey Hussle e John Legend

Best New Artist: Billie Eilish

Album of the Year: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di

Record of the Year: Bad Guy di Billie Eilish



