In attesa dell’ultimo episodio della soap opera Pratiful, che si terrà mercoledì sera a Live Non è la d’Urso, oggi è andata in onda una piccola anticipazione che ha visto Eliana Michelazzo correre fra Commissariato e Polizia Postale per denunciare un profilo ignoto che la starebbe minacciando da giorni.

L’uomo (tale ‘Massi’) è un profilo palesemente fake che da giorni starebbe scrivendo sia ad Eliana Michelazzo che ad alcune sue fanpage (Eliana ha delle fanpage?) divulgando il suo indirizzo di casa e parlando dei suoi video intimi, che secondo la ricostruzione della donna si sarebbe scambiata con Simone Coppi.

“Ha dei miei video e questa cosa mi sta preoccupando tantissimo, quindi per favore aiutatemi. Questa persona mi sta stalkerizzando, continua a scrivere a me ed alle fanpage, sta mandando il mio indirizzo e sta parlando dei miei video. E’ davvero pericoloso. Ora sto andando dalla polizia e faccio vedere subito questa cosa qui, dopo vi chiederò aiuto. Mi sta assillando da almeno venti giorni, allucinante. Non ce la posso fare. Vi faccio sapere appena possibile”.

E ancora:

“Sono andata in commissariato, ora vado alla polizia postale. Ora non scherzo più, basta. Se esce fuori qualche video mio faccio un macello, giuro. Avevo un computer a casa dove c’erano i miei video, ma mi è stato portato via”.

La paura di Eliana è che questi video (che conservava ancora gelosamente sul computer) possano in qualche modo finire in rete.

Dopo Paris Hilton, Kim Kardashian e Belen Rodriguez pure Eliana Michelazzo avrà il suo S€X TAPE online?