I video delle canzoni in gara a Sanremo 2019: da Ultimo a Daniele Silvestri.

A meno di 24 ore dalla prima serata del Festival di Sanremo 2019, sono stati diffusi sulle piattaforme streaming i brani in gara e anche i rispettivi video. Andiamo a guardare insieme le clip delle canzoni che più sono piaciute: dal brano di Ultimo a quello di Daniele Silvestri.

I video delle canzoni di Sanremo 2019

Il favoritissimo per la vittoria del Festival, Ultimo, è stato uno dei primi a pubblicare il video ufficiale del proprio brano, I tuoi particolari. Ovviamente, ha fatto subito il pieno di visualizzazioni:

Ancora prima ha fatto Simone Cristicchi, che ha diffuso il video alla mezzanotte del 6 febbraio 2019. Un modo per far riascoltare a tutti la sua delicatissima Abbi cura di me? Gustiamoci insieme il video:

Anche Loredana Bertè non ha aspettato molto. La sua Cosa ti aspetti da me ci sorprende con un videoclip animato:

Non hanno fatto breccia nel cuore del pubblico sanremese, ma gli Zen Circus, sempre coerenti con la propria filosofia musicale, continuano il loro percorso senza fare alcun passo indietro. Ecco il video di L’amore è una dittatura:

Apprezzato dai più invece Nek, che punta alla vittoria finale con un rock elettronico dal ritornello potente e molto orecchiabile. Ecco il video di Mi farò trovare pronto:

Enrico Nigiotti è stato uno degli artisti ad essersi esibiti più tardi, e la sua performance ha fatto discutere, ma il brano di Nigiotti alla prima impressione sembra davvero positiva. Confermerà questo trend anche in futuro Nonno Hollywood?

Grande classe per Paola Turci, che anche ieri, nella prima serata del Festival, ha mostrato di essere di un livello superiore a molti. La sua L’ultimo ostacolo è una canzone che va risentita, ma che non ha deluso le aspettative:

Un rock senza pretese per i Negrita, che hanno fatto il loro compito e lo hanno fatto senza deludere. I ragazzi stanno bene è un bel brano con un testo tutto da ascoltare:

Il nuovo fenomeno urban della nostra musica, Mahmood, ci porta in territori quasi sconosciuti per Sanremo, di una modernità infallibile e con atmosfere vagamente orientali. La sua Soldi è una canzone per nulla banale:

A detta di tutti, la canzone più bella di Sanremo, almeno dopo la prima serata. Daniele Silvestri ha calato l’asso nascosto in una manica ricca di sorprese, con un brano straordinario e arricchito dal rap di Rancore. Ecco il video di Argentovivo:

