Eric Clapton e altri grandi musicisti hanno omaggiato il compianto batterista dei Cream e Blind Faith, Ginger Baker, in un evento a Londra.

Eric Clapton, Roger Waters, Steve Winwood e Ronnie Wood sono stati i musicisti che hanno partecipato a A Tribute To Ginger Baker. Il concerto tenuto in onore del defunto batterista dei Cream/Blind Faith si è tenuto alla Eventim Apollo Hammersmith di Londra.

Clapton ha diretto una band house che comprendeva anche il tastierista/cantante Paul Carrack, il tastierista Chris Stainton, i batteristi Sonny Emory e Steve Gadd, il bassista Willie Weeks e la cantante Katie Kissoon e Sharon White.

Il bassista dei Pink Floyd, Roger Waters, è stato il primo ospite della serata, suonando Sunshine Of Your Love, Strange Brew e White Room. Quest’ultimo presentava anche Ronnie Wood e Kenney Jones.

Ginger Baker, omaggio al defunto batterista da Eric Clapton e Roger Waters

Un omaggio in grande stile per il defunto batterista, che ha coinvolto grandi nomi della musica, come Eric Clapton e Roger Waters (che sarà protagonista di un nuovo tour, This Is Not A Drill)

I Feel Free è stato cantato da Carrack con Nile Rodgers e Tales Of Brave Ulysses con la stessa formazione. Il chitarrista Will Johns è poi intervenuto per Sweet Wine prima di Blue Condition.

Il video del tributo:

Il concerto è proseguito con Wood e Henry Spinetti che si sono aggiunti a Badge e il figlio di Ginger, Kofi Baker, è stato introdotto col brano Pressed Rat.

Steve Winwood si è uniti alla band, con Kofi e Nile in Had To Cry Today, Presence Of The Lord. Tutti gli artisti della serata si sono uniti a un bis finale con Crossroads.

Ginger Baker, il tributo a scopo caritatevole

Ginger Baker è deceduto il 6 ottobre 2019. Aveva 80 anni. Secondo un comunicato stampa, lo spettacolo tributo ha raccolto fondi per il Leonard Cheshire, “un ente di beneficenza vicino alla famiglia Baker“.

