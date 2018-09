I tuoi figli devono morire, hater contro Bonucci

(Fotogramma)

Leonardo Bonucci nel mirino dei social. Dopo aver condiviso una storia su Instagram in cui compare accanto ai suoi due figli, il calciatore bianconero è stato attaccato da un hater, che ha augurato la morte dei suoi bambini. Immediata è arrivata la risposta del giocatore: “Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri“. Il difensore della Nazionale si è poi rivolto direttamente al soggetto che lo ha insultato: “Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei”.