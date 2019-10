Toto, Steve Lukather parla del futuro della band: alla fine del tour per il 40° anniversario, la formazione attuale si scioglierà.

I Toto si sciolgono. O almeno, i Toto attuali. Lo ha dichiarato il leader della band, Steve Lukather, creando grande allarmismo tra tutti i fan della storica formazione di Africa, che ha festeggiato con l’ultimo tour i 40 anni di carriera.

Il futuro dei Toto non è scritto, al momento. Quel che è certo, per il chitarrista americano, è che la prossima line up non sarà più quella attuale. Ecco le sue dichiarazioni.

I Toto si sciolgono? La risposta di Steve Lukather

Intervistato da The Morning Call, Lukather ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non so quale sarà il futuro. So che ci sarà l’ultimo spettacolo a Philadelphia il 20 ottobre e che sarà sicuramente la fine di questa line up dei Toto“.

Tutto finito dunque per la formazione attuale. Ma ci saranno dei nuovi Toto? Al riguardo Steve preferisce non esporsi: “Non lo so. Non riesco a prevedere il futuro. Posso dire che questa versione muore il 20 ottobre. Dobbiamo prendere una pausa“.



Il motivo dello scioglimento dei Toto

“Siamo stati malmenati duramente e dobbiamo guarire e capire cosa sta succedendo“, ha aggiunto Lukather. Il chitarrista ha affermato che sicuramente suonerà ancora la musica dei Toto, e lo farà con chiunque vorrà accompagnarlo. Ma per ora non nella storica band.

D’altronde, la band viene da dieci anni con un numero di concerti spropositato, che li ha portati ad essere ancora migliori, a detta di Lukather, rispetto a venti o trent’anni fa.

Ma lo stress accumulato è stato enorme: “Mi sto divertendo molto a suonare insieme. Quelle due ore sul palco sono il motivo per cui siamo qui. Questa è la nostra grande ricompensa. Non siamo pagati per questo, noi veniamo pagati per le 20 ore al giorno in cui stiamo in una graziosa prigione chiamata camera d’albergo“.

Di seguito un live di Hold the Line:

