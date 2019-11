X Factor 2019: i titoli e gli autori degli inediti dei concorrenti ancora in gara nel talent di Sky.

Ci siamo. X Factor 2019 entra nel vivo: nel quinto live saranno presentati tutti gli inediti dei concorrenti ancora in corsa per la vittoria. Nel loft in cui abitano i giovani talenti sono stati presentati il 19 novembre tutti i brani originai, che saranno poi eseguiti dal vivo nella puntata del 21 novembre.

Andiamo a scoprire tutto ciò che sappiamo finora su questi brani, alcuni dei quali vantano delle firme prestigiose e internazionali.

X Factor 2019: gli inediti

Questi gli inediti dell’edizione numero 13 del talent di Sky, alcuni dei quali già presentati nelle scorse settimane:

Cornflakes di Eugenio Campagna (scritta da Eugenio Campagna)

Chasing Paper di Giordana Petralia (scritta da Sia Furler, Pineapple Lasagne e Samuel Ronald Dixon)

Like I Could di Nicola Cavallaro (scritta da Tom Walker, Jon Green e Jordan Riley)

A domani per sempre di Sofia Tornambene (scritta da Sofia Tornambene e Valeria Romitelli)

Enfasi dei Sierra (scritta da Giacomo Ciavoni e Massimo Gaetano)

Glum di Davide Rossi (scritta da Roberto Vernetti e Michele Clivati)

Elefante dei Booda (scritta da Alessio Sberzella, Martina Bertini, Federica Buda, Samuel Romano, Davide Napoleone, Alessandro Bavo)



X Factor: Sony presenta gli inediti

Come riferito da Rockol, il presidente di Sony Music Italia, Andrea Rosi, ha dichiarato la sua soddisfazione per gli inediti. Anzi, una doppia soddisfazione, perché molti concorrenti hanno firmato i brani da soli o in collaborazione con altri autori, mentre altri sono riusciti a ottenere la firma di artisti straordinari come Sia e Tom Walker.

La produzione del programma ha quindi aggiunto: “Puntare sugli inediti è una nostra precisa intenione. Saranno centrali nell’economia dello show, perché fondamentali, sia per noi che per i nostri concorrenti: la serata degli inediti è il momento in cui emerge quando di buono abbiamo fatto fino a ora“.

