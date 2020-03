Gli album dei cantanti di Amici 2020: in arrivo i nuovi lavori degli artisti impegnati nella diciannovesima edizione del talent.

Stanno per arrivare gli album dei quattro cantanti di Amici di Maria De Filippi ancora in gara. Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo lanceranno il 20 marzo i loro lavori, dapprima in digitale, mentre dalla settimana successiva anche nei negozi fisici.

Pubblicazioni che erano stati annunciati già da Maria De Filippi nella conferenza stampa di presentazione dei serali: “I loro dischi quest’anno usciranno tutti nella stessa settimana, evitando così che un concorrente sia più avvantaggiato rispetto ad un altro nelle vendite“.

Gli album dei cantanti di Amici 2020

Non si conoscono grandi dettagli sul primo lavoro di Giulia Molino. Sappiamo però che l’artista campana ha firmato per un’etichetta indipendente, Isola degli Artisti.

Anche Jacopo Ottonello ha firmato con un’etichetta indipendente, la Kazal (in licenza però per il gruppo Sony Music). Di questo suo primo lavoro conosciamo già il titolo: Colori.



Gli album di Gaia Gozzi e Nyv

Fa parte del roster di una major invece Gaia Gozzi, che ha firmato per Sony Music, la stessa etichetta che aveva pubblicato il suo New Dawns nel 2016 dopo la partecipazione a un altro talent, X Factor. Il suo nuovo lavoro s’intitola Genesi ed è stato prodotto da Simon Says, già in passato al fianco di artisti di primo piano come Fedez e Rovazzi.

Nyv è invece legata alla Sugar, stessa etichetta che per prima aveva scommesso su di lei. Il suo album s’intitola Low Profile. Ulteriori dettagli li conosceremo, se non nei prossimi giorni, nelle prossime settimane di sicuro. Non resta che attendere ancora un po’.

Intanto ci ascoltiamo Perfavore, uno degli inediti della cantuatrice e polistrumentista:

