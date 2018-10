I Tiromancino sono pronti a portare nei teatri italiani i successi raccolti nell’album Fino a qui. Ecco le date in programma.

Prima un disco di cover dei propri successi. Adesso un nuovo tour. I Tiromancino sono pronti a deliziare le platee italiane per promuovere l’album Fino a qui, uscito nel settembre del 2018. Fino a qui – Il tour sarà uno spettacolo diverso dagli altri: avrà luogo, infatti, solo nei teatri di alcune grandi città italiane. Il motivo è presto detto: sarà presente con la band anche un’orchestra.

Tiromancino, Fino a qui – Il tour

Ad accompagnare il gruppo guidato da Federico Zampaglione sarà l’Ensemble Symphony Orchestra. Lo show sarà un mix di musica d’autore, sinfonie e immagini. Una vera e propria opera d’arte al completo, che è stata definita dallo stesso Zampaglione “il concerto della vita” nel comunicato ufficiale.

Ricordiamo che l’album Fino a qui è composto in gran parte da nuove versioni dei più grandi successi del gruppo, riproposte con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano, come Jovanotti in La descrizione di un attimo, Alessandra Amoroso nel primo singolo Due destini e Tiziano Ferro in Per me è importante, ma al suo interno propone anche tre inediti: Sale, amore e vento, Noi casomai e Settembre scordati di noi.

Tiromancino in tour: le date

Non è ancora stato diffuso il calendario completo delle date del tour promozionale nei teatri di Fino a qui. Al momento sono quattro gli appuntamenti ufficiali: il 21 gennaio al Teatro Verdi di Firenze; il 26 gennaio al Teatro Manzoni di Bologna; il 27 gennaio al Teatro Colosseo di Torino e il 28 gennaio al Teatro Civico della Spezia.

I biglietti per queste quattro date sono in vendita dal 16 ottobre sul circuito ufficiale di TicketOne.

In attesa delle altre date del tour nei teatri, ci riascoltiamo il singolo Noi casomai, uno degli inediti presenti nel disco: