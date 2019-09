Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti, ma la band continuerà la propria carriera: lo ha annunciato su Instagram Marco Musella.

Tommaso Paradiso non è più il leader dei Thegiornalisti, ma l’avventura della band romana non è finita qui. Lo ha annunciato su Instagram il chitarrista del trio, Marco Musella, che ha risposto per le rime al suo ex compagno di band attraverso una storia su Instagram.

Ecco le dichiarazioni del musicista, che non ha accettato alcune frecciatine lanciate da Paradiso.

I Thegiornalisti vanno avanti: le parole di Marco Musella

“Avrei voluto passare una serata tranquilla, ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due“. Così ha esordito nella sua storia su Instagram Marco Musella, che ha subito sottolineato, dunque, come la responsabilità dell’addio sia tutta di Tommaso.

Ma sono le dichiarazioni successive a dividere i fan: “I Thegiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo“. Secondo Musella, dunque, Tommaso avrebbe preferito lasciare la band per questioni meramente economiche. Ma non è finita qui…

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti

Marco Musella risponde a Tommaso Paradiso

C’è un passaggio nell’annuncio di Tommaso Paradiso che proprio non è andato giù al chitarrista dei Thegiornalisti. In particolare, il suo essersi preso i meriti della stesura di tutti i testi e di tutte le musiche di ogni singola canzone della band.

Ma le cose non stanno così secondo Musella, che ha infatti risposto al suo ex cantante: “Ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones“.

Un finale davvero brutto per una formazione,i Thegiornalisti con Tommaso Paradiso, che ha suo modo ha scritto una pagina importante della musica italiana, portando nel pop mainstream quella che una volta era chiamata musica indie, grazie a hit commerciali come Completamente: