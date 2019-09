In un comunicato Marco Rissa e Marco Primavera dei Thegiornalisti hanno parlato del futuro della band e delle modalità dell’addio di Tommaso Paradiso.

A distanza di diversi giorni, continua a tenere banco nella cronaca musicale italiana l’addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti. Una notizia su cui si è scritto e detto tanto, forse anche troppo.

Così, per fare chiarezza, Marco Musella e Marco Primavera, chitarrista e batterista della band, hanno deciso di rilasciare un comunicato stampa che lascia tanti punti di domanda sul futuro del gruppo senza il proprio ormai ex frontman.

I Thegiornalisti spiegano l’addio di Tommaso Paradiso

I due Marco, fondatori e componenti della band, stando alla loro presentazione nella nota stampa, hanno spiegato che quanto accaduto l’altro giorno è stato architettato alle loro spalle:

“Ci teniamo profondamente a precisare al nostro pubblico che, fino a pochi giorni fa, non eravamo a conoscenza delle decisioni prese da Tommaso Paradiso in merito all’improvvisa uscita dai Thegiornalisti“.

I musicisti hanno quindi sottolineato come tra di loro avessero parlato con Paradiso e fossero d’accordo a proseguire l’avventura insieme. Hanno quindi chiesto scusa ai fan per la modalità con cui è stata comunicata la scelta di Tommaso.

Il futuro dei Thegiornalisti

Non solo passato, ma anche futuro nel contenuto del comunicato di Marco Primavera e Marco Musella. In particolare, i due artisti hanno voluto chiarire che le dichiarazioni riguardanti il prosieguo dell’avventura dei Thegiornalisti non sono mai state autorizzate. Ogni loro scelta sarà resa nota dal loro management al momento opportuno.

Per ora, dunque, non c’è ancora alcuna sicurezza sul futuro della band romana, cui negli ultimi giorni erano stati accostati come nuovi cantanti artisti come Leo Pari, un cantautore già molto vicino all’ambiente del gruppo.

