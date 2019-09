Thegiornalisti al Circo Massimo: le dichiarazioni di Marco Primavera e Marco Musella sul futuro della band romana.

Il countdown sta per finire. Il grande evento dei Thegiornalisti è ormai arrivato, per chiudere finalmente un periodo di voci e illazioni, tra presunti flop di vendite dei biglietti e chiacchiere circa una prossima rottura della band.

A sciogliere ogni dubbio sono stati però Marco Primavera e Marco Musella, ovvero il batterista e il chitarrista della band, i volti meno famosi del gruppo guidato da Tommaso Paradiso, in un’interessante intervista rilascata a Vanity Fair.

Thegiornalisti al Circo Massimo: le dichiarazioni della band

Saranno anche meno famosi di Tommy, ma i due Marco sono a tutti gli effetti l’anima (al 33,3%, ovviamente) della band. Spiega Musella: “Non ci sciogliamo. Faremo una pausa e poi un album, nel 2020“.

Ottime notizie dunque per i fan del gruppo romano che, pur nella loro differenza di vedute, ha da poco fatto il grande salto da un’etichetta indipendente a una major e si prepara a un futuro più che roseo.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti

Il futuro dei Thegiornalisti

A proposito della presunta ‘guerra’ intestina tra Tommaso e gli altri due membri del gruppo, Marco Primavera ha gettato acqua sul fuoco. Tutto è nato dalla scelta sua e di Musella di scegliersi un altro manager e un altro ufficio stampa.

“Abbiamo avuto bisogno di persone che pensassero a noi. Prma non venivamo mai intervistati, ora sì“, spiega Primavera, aggiungendo, “i Thegiornalisti non sono la band di Tommaso Paradiso. Se qualcuno percepisce questo, facciamo bene a fare interviste e ribadire che questa non è la sua band, è una band in cui c’è anche Tommaso, che è un ottimo frontman“.

D’altronde, se i Thegiornalisti sono nati il merito a quanto pare è proprio di Marco Primavera. Fu lui infatti a proporre a Tommaso di mettere su un supergruppo, sullo stile Raconteurs. All’inizio erano addirittura in dieci.

Poi col tempo il gruppo si è snellito e ha cominciato a diventare ambizioso, fino all’esplosione commerciale degli ultimi anni e ai numeri da record che li hanno portati a essere il primo gruppo italiano a suonare al Circo Massimo.

Di seguito il video di Maradona y Pelé:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti