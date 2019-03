Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ha lanciato un indizio social su un possibile concerto della band al Circo Massimo di Roma.

I Thegiornalisti suoneranno al Circo Massimo di Roma. O almeno così pare. A far filtrare la notizia è stato Tommaso Paradiso, il frontman della band, attraverso un post piuttosto esplicito (ma con punto di domanda) pubblicato sul suo profilo Instagram.

Non si ha ancora conferma, ma di certo per la band di Riccione, Questa nostra stupida canzone d’amore e New York non ci sarebbe epilogo migliore per il Love Tour, in una location che generalmente è rimasta appannaggio solo per i grandissimi nomi della musica internazionale e italiana.

Thegiornalisti al Circo Massimo: il post di Tommaso Paradiso

“Sarà vero?“, si chiede un dubbioso Tommaso Paradiso nella caption del post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. L’hashtag utilizzato è #LOVEalMASSIMO, la foto lo ritrae seduto proprio sull’erba di uno degli spalti dell’antico circo romano.

Insomma, al di là della domanda inserita come didascalia, tutto farebbe supporre che davvero in pentola bolle un evento grandioso per i Thegiornalisti. E qualcuno fa filtrare anche una data: il 7 settembre 2019.

Ecco il post pubblicato da Tommaso Paradiso:

Thegiornalisti Love Tour 2019

E così a pochi giorni dalla partenza del Love Tour 2019 la band romana potrebbe regalare ai fan una vera bomba, l’annuncio di un concerto evento che concluderebbe al meglio una delle tournée più attese dell’anno.

In attesa di conferme, andiamo a riepilogare gli appuntamenti del gruppo di Tommaso Paradiso nel 2019:

-il 26 marzo 2019 al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE);

-il 28 marzo al PalaSele di Eboli (SA);

-il 30 e il 31 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT);

-il 2 aprile al PalaFlorio di Bari;

-il 3 aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria;

-il 6 e il 15 aprile e il 14 maggio al Mediolanum Forum di Milano;

-il 7 e il 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze;

-l’11 e il 12 aprile e il 13 maggio al PalaLottomatica di Roma;

-il 1° maggio all’Arena di Verona.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti/

