“Un’intera sezione detentiva nel carcere di Parma sarebbe stata sottoposta a quarantena preventiva per la presenza di un detenuto che avrebbe manifestato sintomi para influenzali, verosimilmente riconducibili al Covid-19. Da giorni, le organizzazioni sindacali chiedono, inascoltate, a ogni livello istituzionale e dell’Amministrazione penitenziaria, di sottoporre a tampone faringeo tutto il personale che, a vario titolo, accede in istituto, per la tutela della salute di tutti i lavoratori e degli stessi detenuti”.

Coronavirus, a Parma nasce un fondo per l’emergenza in carcere

Così Sappe, Osapp e Sinappe che rilevano come finora “i tamponi eseguiti si contino sulle dita delle mani, in quanto ne sono stati effettuati, più o meno, una decina pur essendoci cinque poliziotti penitenziari affetti da Covid-19, oltre a un numero assai elevato (si parla di oltre 60) di poliziotti posti in quarantena precauzionale”.

Al fine di evitare conseguenze “davvero drammatiche per la struttura penitenziaria” le tre sigle chiedono “aiuto alle autorità, pur considerando le innumerevoli difficoltà nel reperire il materiale reagente, per far sottoporre, nel più breve tempo possibile, tutto il personale di polizia penitenziaria al tampone faringeo, in modo da poter stabilire, una volta per tutte, se vi siano e chi siano, eventualmente, i lavoratori affetti da Covid-19, seppur asintomatici, da sottoporre immediatamente ai provvedimenti del caso, anche a tutela della salute del resto del personale e dell’utenza carceraria. In attesa di immediato riscontro, si porgono distinti saluti”.