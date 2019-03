CI POSSIAMO pensare anche mille volte al giorno. A volte fino a perderci il sonno. Ma ci sono segreti e segreti: quelli che teniamo nascosti perché ci fanno provare un senso di vergogna e quelli che, invece, non vogliamo confessare per il senso di colpa. E tra queste due categorie ci sarebbe una bella differenza: secondo una nuova ricerca degli psicologi della University of Columbia di New York, infatti, quelli per cui proviamo vergogna ci darebbero più tormento e ci farebbero rimuginare molto di più rispetto a quelli che teniamo nascosti per il senso di colpa. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Emotion.

Che i segreti abbiano un peso e influiscano negativamente sulla nostra mente non è una novità. Nel 2017, infatti, lo stesso team di ricercatori ha evidenziato, in uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, che tenere un segreto comporta uno stress psicologico non indifferente. “I segreti sono molto comuni, e possono essere dannosi per il benessere, le relazioni e la salute”, ha spiegato l’autore della ricerca Michael L. Slepian, psicologo della Columbia University. “Ma in che modo abbiano effetti negativi, tuttavia, è stato finora poco studiato”. Così, continuando sulla stessa linea di ricerca, gli psicologi hanno ora aggiunto un tassello in più: hanno, infatti, dimostrato in che modo diverse tipologie di segreti possano influire sulla nostra mente e quanto possano occupare il nostro pensiero quotidiano.

Lo studio

Nel nuovo studio, Slepian e il suo team di ricercatori hanno intervistato 1.000 partecipanti a cui sono state poste una serie di domande riguardanti qualcosa che avevano tenuto nascosto. Successivamente, è stato chiesto loro quale emozione avessero associato ai loro segreti: se la vergogna, come per esempio quanto si fossero sentiti impotenti e senza valore, o il senso di colpa, come il sentire rimorso e rimpianto per qualcosa che avevano fatto. Infine, i ricercatori hanno domandato quanto spesso questi segreti avessero occupato i loro pensieri nel mese precedente l’inizio della ricerca.



“Abbiamo esaminato la vergogna e il senso di colpa, le due emozioni autocoscienti più studiate”, ha precisato Slepian. “A differenza delle emozioni di base, come la rabbia e la paura, che si riferiscono a qualcosa al di fuori di se stessi, la vergogna e il senso di colpa sono centrati sul sé”. Si tratta – sottolinea l’esperta – di emozioni riferite agli aspetti più privati della nostra persona, che spesso hanno a che fare con il campo della morale e influenzano fortemente l’immagine che abbiamo di noi stessi. Per questo motivo sono coinvolte molto più spesso in eventi che decidiamo di tenere segreti, rispetto ad emozioni meno rilevanti per la rappresentazione del “sé”, come rabbia, la gioia, la paura o la tristezza.

Vergogna e senso di colpa

Dalle analisi delle risposte dei partecipanti i ricercatori hanno osservato come i segreti riguardanti un’esperienza traumatica o l’insoddisfazione per l’aspetto fisico tendono a suscitare più vergogna, mentre quelli in cui si è mentito a qualcuno, tradendone la fiducia, inducono più il senso di colpa. Inoltre, è emerso che coloro che hanno riferito di aver provato vergogna per qualcosa che avevano tenuto nascosto, hanno anche maggiori probabilità di pensare molto più spesso a quel segreto durante la giornata, rispetto a coloro che hanno nascosto qualcosa per il senso di colpa. “In questo nuovo studio abbiamo dimostrato che sentirsi in colpa non porta una persona a pensare ripetutamente al suo segreto tanto quanto lo fa il sentirsi impotenti e senza valore”, ha concluso Slepian. “Il senso di colpa, invece, focalizza le persone su come potranno agire in seguito e, quindi, riuscire a passare dalla vergogna alla colpa dovrebbe poter aiutare le persone a gestire meglio i propri segreti e ad andare avanti”.